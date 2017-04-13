国际油价从一个月高位回落 交易员关注库欣库存和美国供应增加

路透纽约4月12日 - 油价周三下跌，此前连续八日上涨，因美国原油库存数据显示，市场仍充斥大量供应。

交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。

布兰特原油下跌0.37美元，报每桶55.86美元，盘中触及一个月高位的56.65美元。

美国原油下跌0.29美元，报每桶53.11美元，盘中触及3月7日以来最高的53.76美元。

两大指标原油盘中均触及逾一个月最高，此前有报导称，沙特正在游说其它石油输出国组织(OPEC)成员国和一些竞争对手将减产协议延长至6月以后。

分析师和交易员称，长期基本面仍强劲，库存可能会进一步下降，因炼厂维护期结束。

美国数据显示，上周美国原油库存意外下降，减少220万桶，因日进口量下降71.7万桶。

美国数据发布后，OPEC也发布利多的报告。根据OPEC月度报告，3月减产量大于减产协议承诺。

但OPEC上调了非OPEC成员国今年的供应预估，因油价升高鼓励美国页岩油生产商增产。

沙特担心丢失市场份额，并未减少对最重要的亚洲客户的供应，仍按照协议数量足量供应。(完)