国际油价跌至11日低点 因美国页岩油产量料增加

路透纽约4月18日 - 油价周二下滑，触及11日低点，因美国政府报告称5月页岩油产量预计将创逾两年最大月度增幅，带动投资人建立空头仓位。

油市一直受对石油输出国组织(OPEC)产油量将保持在减产水准的预期，以及显示美国产量不断增加的利空报告所左右。

“油市火药味十足：多空双方正面交火，殊死一搏，”Again Capital合伙人John Kilduff表示。

周二的市场表现就是最新例证，美国原油期货触及日低52.10美元，之后因沙特减少出口而反弹。

全球指标布兰特原油期货收低0.47美元，报每桶54.89美元，盘中触及4月7日来最低的54.61美元。

美国原油期货收跌0.24美元，报每桶52.41美元，盘中也跌至4月7日来最低的52.10美元。

在OPEC同其他产油国一直在努力减产之际，美国能源资料协会(EIA)数据显示，下月页岩油产量将增至519万桶/日，美国最大的页岩油产区Permian产量预计将达到创纪录的236万桶/日。

阿联酋能源部长表示，预计今年原油需求稳健增长，相信库存将减少，但市场恢复平衡则需要更多时间。

沙特官方数据显示，2月原油出口量降至2015年中来最低水平。

路透初步调查显示，分析师预计上周美国原油库存减少约150万桶，之前一周已经意外下滑。(完