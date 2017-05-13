国际油价小涨 因美国原油库存减少抵消活跃钻机数续升的影响

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。
布兰特原油收高0.07美元，报每桶50.84美元。美国原油收高0.01美元，报每桶47.84美元。
周四油价上涨，因美国上周原油库存大跌530万桶，降幅大于预期，分析师表示，这表明OPEC及其他产油国的减产行动有助于缓解全球供应过剩。
OPEC和其他产油国在5月25日将开会，决定是否延长去年11月达成的减产协议，沙特已经表示，预计将延长减产至年底或更长。
德国商业银行在研究报告中表示，对OPEC长期支撑油价的能力感到质疑。
贝克休斯周五公布的数据显示，本周美国活跃钻机数连续第17周增加，增加九座至712座。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。