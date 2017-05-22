国际油价升至逾一个月高位 因预期产油国将延长减产行动

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约5月22日 - 油价周一升至逾一个月最高，因市场对石油出口国本周将同意延长减产协议的信心不断增强，并臆测产油国可能会进一步加大减产力度。
布兰特原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶53.87美元。美国6月原油期货上扬0.40美元，或0.8%，报每桶50.73美元，该合约今日为最后一个交易日。
上述两合约，以及美国7月原油期货均收在4月18日以来最高水平。
两大指标原油在过去九个交易日中第八日上涨，自本月稍早触及五个月低位后上扬了约16%。
带动油价上涨的诱因是，市场预期石油输出国组织(OPEC)，和俄罗斯等非OPEC产油国将在5月25日举行的会议上，将减产180万桶/日的协议延长六到九个月。
“延长减产协议的决定看似基本已成定局，”SEB Markets的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，“看似OPEC内部的共识非常高。”
沙特能源大臣法力赫周一罕见地访问伊拉克，目前该国正努力游说其它OPEC成员国，支持将减产行动延长九个月，以缓解全球供应过剩的状况，并支撑油价。
OPEC秘书长周一称，该组织成员国和其他产油国在延长减产期限方面的共识度越来越高。
消息人士称，在周四OPEC和非OPEC产油国维也纳会议前，各国还讨论了加大减产力度的可能性。
但如果未达成一致，可能令市场失望，德国商业银行的分析师表示。
“如果产油国只同意延长减产协议，最好的结果是市场反应中性，甚至还可能点燃失望情绪，”德国商业银行在一份报告中称。
部分分析师指出，要使市场实现供需平衡，需要加大减产力度，但指出，到目前为止，减产行动刺激美国能源企业增加页岩油产量。
自去年中以来，美国石油产量已增加10%，或接近90万桶/日，至930万桶/日。
另外，OPEC加大减产力度以及随之带来的油价上涨，可能促使部分消费国寻找替代供应和替代能源。
印度石油和天然气部部长周一称，该国正考虑向美国和加拿大供应商购买原油，并考虑发展可再生能源。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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