国际油价反弹 但因OPEC减产协议令人失望本周大跌

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约5月26日 - 油价周五反弹，上涨逾1%，但本周下跌近3%，此前石油输出国组织(OPEC)牵头的延长减产协议行动，没能达到许多投资者的预期。
但在周四遭大幅抛售后今日交易清淡，因美国和英国将迎来三日长周末。
布兰特原油收高0.69美元，或1.3%，报每桶52.15美元，盘中低见50.71美元。
美国原油收高0.9美元，或1.8%，报每桶49.80美元，盘中低见48.18美元。
周四，OPEC和主要产油国誓言将为期六个月、日减产180万桶原油的协议延长九个月，直至2018年第一季结束。
决定做出后，油价急挫5%，因一些市场人士已经消化了更积极的减产计划。
“我认为这是膝跳反应，没什么意义，”哥伦比亚大学全球石油项目主任Antoine Halff称。
布兰特原油的交易量从周四的46.4495万口降至25.4142万口，美国原油交易量从周四的115万口下降至72.6467万口。美国原油周四的成交量为11月30日OPEC首次同意减产以来的最高水平。
本周，布兰特原油下跌2.7%，美国原油下跌1.1%。
产油国对于这个计划能够将原油库存降低至27亿桶的五年均值感到有信心。
美国大型油田技术服务公司贝克休斯称，美国活跃钻机连续第19周增加，但增速放缓，本周仅增加两座，5月的增幅为10月以来最低。
下周一的美国阵亡士兵纪念日假期标志着美国夏季驾车季节的开始，受助于经济增长和汽油价格相对较低，本周末上路的美国人预计将达到12年高位，应该对油价起到支撑作用。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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