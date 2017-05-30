国际油价下跌 因担忧利比亚产量上升将强化供应过剩局面

路透纽约5月30日 - 油价周二下跌约1%，因迹象显示利比亚产油量回升，且担忧主要产油国延长减产将不足以降低全球供应过剩的局面。

布兰特原油收低0.45美元，或0.9%，报每桶51.84美元。美国原油下跌0.14美元，或0.3%，报49.66美元。

“市场陷入区间交投，要等到有关于较长期题材的消息，才能突破区间，”U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth说。

“目前市场题材是供应过剩，OPEC减产捍卫油价区间的低端。”

利比亚国家石油公司董事长表示，因为Sharara油田出现技术问题，该国原油日产量降至78.4万桶，但预计周二将开始升至80万桶。

经纪称，周二油市的部份卖压是来自银行。高盛分析师下调油价预估，称美国原油生产成本下降应该提振未来数年的供应。

“尽管我们看多短期油价，因库存正常化...(但)2018-19年期货需要在45-50美元区间，”高盛说。

分析师表示，美国夏季驾车高峰季的汽油需求可能支持原油价格。美国汽车协会预计，刚过去的阵亡将士纪念日长周末，驾车里数为2005年来最高。

路透调查初步结果显示，预计上周美国原油将连续第八周减少，上周成品油库存也下降。

因周一假期，美国石油协会(API)的原油库存数据将推迟至周三2030 GMT公布，美国能源资料协会(EIA)原油库存报告将延迟至周四公布。(完)