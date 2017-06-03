国际油价下挫逾1% 因美国活跃钻机续增及供应过剩忧虑

路透纽约6月2日 - 油价周五下挫逾1%，录得连续第二周下滑，因投资人担心美国总统特朗普退出巴黎气候协定可能令美国原油产量增长加快，全球油市供应进一步增加。

布兰特原油收低0.68美元或1.3%，报49.95美元。美国原油收低0.70美元或1.5%，报每桶47.66美元。本周两份合约均收低逾4%。

市场分析师担心美国原油产量增加，抵消石油输出国组织(OPEC)降低全球供应过剩的努力。

能源服务公司贝克休斯公布的数据显示，本周美国活跃钻机增加11座，连增第20周。

特朗普宣布美国退出巴黎协定令市场担心，美国原油生产可能比目前水准更快的增长。

上周美国原油日产量为934桶，为2015年8月来最高。

俄罗斯国家石油公司ROSN.MM执行长谢琴(Igor Sechin)周五表示，美国石油生产商明年将为全球石油产量增添最高150万桶/日，抹去全球减产协议带来的好处。

三位知情的消息人士称，OPEC上周开会时曾讨论过进一步减产1-1.5%的事宜，如果库存依然居高不下且继续打压油价，他们可能重新考虑该提议。(完)