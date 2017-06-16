国际油价跌至六个月低位 因全球石油产量持续上升

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透纽约6月15日 - 油价周四收跌逾0.5%，盘中触及六个月低位，因全球库存高企，引发市场担忧，尽管石油输出国组织(OPEC)和其它产油国减产，但尼日利亚、利比亚和美国增产将会使油市继续保持供应过剩的状态。
美元攀升至逾两周最高，导致持有其他货币的买家购买原油的成本增加，这进一步重压油价。
业内知情人士称，预计今夏沙特的石油出口将降至700万桶/日之下，第三季俄罗斯石油出口基本持平。
尽管如此，布兰特原油期货日内仍跌至5月5日以来最低每桶46.70美元，接近六个月低位。终盘收跌0.08美元，报每桶46.92美元。
美国原油期货收挫0.27美元，报每桶44.46美元，盘中触及六个月低位44.32美元。
OPEC和非OPEC产油国5月25日宣布，延长减产180万桶/日的行动九个月，至明年3月。然而，那日之后，油价已累积下跌12%，因其它产油国增产。
“利比亚和尼日利亚增产，这严重阻碍了OPEC的减产努力，”Tyche Capital Advisors的原油交易员兼管理合伙人Tariq Zahir说。
美国原油产量过去一年增加了10%，至933万桶/日，接近最大产油国俄罗斯和沙特的水平。
油价周三急跌近4%，因美国汽油库存意外增加，且国际能源署表示，尽管全球石油消费首次超过了1亿桶/日，但预计明年石油供应增加的幅度将会超过需求的增长。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。