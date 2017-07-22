国际油价急跌约2.5% 因预期本月OPEC产量增加

路透纽约7月21日 - 油价周五走低，收盘急跌约2.5%，之前一家咨询公司预计，尽管承诺减产，但7月石油输出国组织(OPEC)石油产量增加，重燃市场对全球油市将继续保持供应过剩局面的担忧。

指标布兰特原油期货收跌1.24美元，或2.52%，报每桶48.06美元。美国原油期货收挫1.15美元，或2.45%，报每桶45.77美元。

“本周晚些时候出现的这一逆转表明，之前打压油价跌至42美元的忧虑情绪仍在重压油价，”Tradition Energy的市场研究部经理Gene McGillian表示。

布兰特和美国原油期货本周下跌逾1.6%，之前Petro-Logistics说，OPEC原油产量本月将增加14.5万桶/日，使该组织石油总产量升至3,300万桶/日之上。

本月产量增加主要是因沙特、阿联酋和尼日利亚增产，Petro-Logistics说。

下周一，多个OPEC和非OPEC国家的部长将在圣彼得堡开会。科威特油长称，与会部长将讨论继续减产的问题。该国是这一联合部长委员会的主席国。

贝克休斯称，本周美国活跃钻机减少1座，至764座，为1月以来第二周下降。(完)