国际油价小幅收低 在API报告美国原油库存意外增加后在盘后续挫

美元因加息前景升至一个月高位 英镑下跌
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透纽约5月16日 - 油价周二小幅收低，此前多个石油输出国组织(OPEC)成员国对延长减产协议至2018年3月，以降低全球供应过多的局面表示支持。
原油在盘后交易中下滑，此前美国石油协会(API)数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外增加。分析师原本预期美国原油库存又一次减少。
市场将关注美国能源资料协会(EIA)将在周三1430 GMT公布的库存数据，以印证是否和API称原油库存增加一致。
API公布，截至5月12日该周美国原油库存增加88.2万桶，分析师预估为减少240万桶。上周馏分油库存增加180万桶，分析师预估为减少110万桶。
2043 GMT，布兰特原油下滑0.60美元，或1.1%，至每桶51.22美元。稍早布兰特原油收低0.17美元，报51.65美元。美国原油在盘后交易中下跌0.58美元，至每桶48.26美元，该合约收低0.19美元，报48.66美元。
科威特、伊拉克、伊朗和委内瑞拉官员都对延长减产行动表示支持。5月25日产油国会议将对是否延长减产协议作出决定。
国际能源署(IEA)周二称，全球石油市场正在恢复平衡，供应与需求在加速变得协调一致，即便库存水平仍未反映出石油输出国组织(OPEC)削减供应的影响。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息路径。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。