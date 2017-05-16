国际油价小幅收低 在API报告美国原油库存意外增加后在盘后续挫

路透纽约5月16日 - 油价周二小幅收低，此前多个石油输出国组织(OPEC)成员国对延长减产协议至2018年3月，以降低全球供应过多的局面表示支持。

原油在盘后交易中下滑，此前美国石油协会(API)数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外增加。分析师原本预期美国原油库存又一次减少。

市场将关注美国能源资料协会(EIA)将在周三1430 GMT公布的库存数据，以印证是否和API称原油库存增加一致。

API公布，截至5月12日该周美国原油库存增加88.2万桶，分析师预估为减少240万桶。上周馏分油库存增加180万桶，分析师预估为减少110万桶。

2043 GMT，布兰特原油下滑0.60美元，或1.1%，至每桶51.22美元。稍早布兰特原油收低0.17美元，报51.65美元。美国原油在盘后交易中下跌0.58美元，至每桶48.26美元，该合约收低0.19美元，报48.66美元。

科威特、伊拉克、伊朗和委内瑞拉官员都对延长减产行动表示支持。5月25日产油国会议将对是否延长减产协议作出决定。

国际能源署(IEA)周二称，全球石油市场正在恢复平衡，供应与需求在加速变得协调一致，即便库存水平仍未反映出石油输出国组织(OPEC)削减供应的影响。(完)