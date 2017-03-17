国际油价因美国原油库存仍高企下滑 但美元下跌提供部分支撑

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透纽约3月16日 - 油价周四下滑，因美元下挫带来的支撑被美国原油库存接近纪录高位所抵消，市场质疑石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力是否开始令全球原油过剩状况得到缓解。
OPEC和部分非OPEC国家从1月1日开始减产，以减少处于纪录高位的库存。但美国原油库存持续升高的数据令减产协议黯然无光，油价升势嘎然而止。
交易商表示，市场情报机构Genscape的最新数据显示，截至3月14日当周，美国原油交割地库欣的库存逾200万桶。
周三的数据显示，美国原油库存小幅下降，帮助提振油价，此前油价经历了长达一周的跌势，美国库存达到纪录高位将油价推至三个月低位。
布兰特原油收跌0.07美元，报每桶51.74美元，周二跌至11月30日OPEC宣布减少供应协议以来最低的50.25美元，油价仍比1月触及的协议后高价58.37美元跌近7美元。
美国原油收跌0.11美元，报每桶48.75美元，但仍高于周二触及的三个月低位。
彭博报导沙特油长法力赫称，如果库存仍高于平均水平，将延长减产协议后，油价得到短暂提振。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息后暗示不会加快升息步伐，令美元兑一篮子货币下挫，提振了以美元计价的油价。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。