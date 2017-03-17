国际油价因美国原油库存仍高企下滑 但美元下跌提供部分支撑

路透纽约3月16日 - 油价周四下滑，因美元下挫带来的支撑被美国原油库存接近纪录高位所抵消，市场质疑石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力是否开始令全球原油过剩状况得到缓解。

OPEC和部分非OPEC国家从1月1日开始减产，以减少处于纪录高位的库存。但美国原油库存持续升高的数据令减产协议黯然无光，油价升势嘎然而止。

交易商表示，市场情报机构Genscape的最新数据显示，截至3月14日当周，美国原油交割地库欣的库存逾200万桶。

周三的数据显示，美国原油库存小幅下降，帮助提振油价，此前油价经历了长达一周的跌势，美国库存达到纪录高位将油价推至三个月低位。

布兰特原油收跌0.07美元，报每桶51.74美元，周二跌至11月30日OPEC宣布减少供应协议以来最低的50.25美元，油价仍比1月触及的协议后高价58.37美元跌近7美元。

美国原油收跌0.11美元，报每桶48.75美元，但仍高于周二触及的三个月低位。

彭博报导沙特油长法力赫称，如果库存仍高于平均水平，将延长减产协议后，油价得到短暂提振。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息后暗示不会加快升息步伐，令美元兑一篮子货币下挫，提振了以美元计价的油价。(完)