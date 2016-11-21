国际油价急升4%至三周高位 等待OPEC产量决定

路透纽约11月21日 - 油价周一急升4%，至三周高位，受助于主要产油国下周可能同意限产的预期升温。

布兰特原油一度触及每桶49美元。自沙特开始了说服石油输出国组织(OPEC)成员国的外交努力，争取更多的不愿加入其产量计划的成员国支持后，油价已急升11%。

OPEC成员国将在11月30日在奥地利维也纳召开的会议上同意一项全球冻产协议。最近数日，包括伊朗在内的几个OPEC成员国，以及非OPEC成员国俄罗斯，已经表明倾向于限产协议。

布兰特原油上涨2.04美元，或4.4%，收于每桶48.90美元；美国原油涨1.8美元，或4%，报每桶47.49美元，盘中最高升至47.80美元。

“距离会议时间越来越近，达成协议的风险激发了很多空头回补，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。他补充道，基金对于会议前持仓不那么热情。

高盛分析师在一份报告中称，OPEC达成减产协议的可能性增加，他们相信全球石油过剩状况将在明年中变成供应短缺，这会支撑价格。

“现在我们的基本预估是OPEC将宣布并实施减产，”他们写道。

截至11月15日当周，对冲基金将布兰特原油、美国原油期货和期权净多头头寸仅减少了300万桶，至4.22亿桶。这一做法保护如果OPEC未能达成一致，原油遭到的抛售。

“从来都不会知道OPEC的会议结果，有时是到了最后一分钟，开始时会有很多错误的信息，”Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn称。

俄罗斯总统普京称，他认为从后苏联时代产量高位的每日1,100万桶水平冻产没有障碍。

OPEC成员国上周建议伊朗限产，而不是减产。

伊朗旨在夺回西方制裁时期丢掉的市场份额，因而不愿限制产量。

利比亚和尼日利亚的出口受到暴力事件阻碍，也寻求排除在协议之外。(完)