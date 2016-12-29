国际油价持于年内高位 等待OPEC落实减产和库存数据

路透纽约12月28日 - 原油价格周三微升，为连续第四日上涨，接近2015年中以来的最高水平，今日稍晚将发布美国原油库存数据，市场还在等待石油输出国组织(OPEC)新的一年里落实减产的证明。

美国原油收高0.16美元，报54.06美元，距离12月12日触及的54.51美元的年内高位不远。

布兰特原油收高0.13美元，报56.22美元，该期货在12月12日触及了2015年7月以来最高的57.89美元。

油价自11月中以来已经累积上涨了25%，受助于OPEC减少供应的预期，以及美国经济数据稳固令股市得到提振。

交投清淡，仅29.4万口近月合约易手，之前200日的日均交易量为52.5万口，预计本周市场将保持淡静。

美国石油协会(API)将于周三2130 GMT发布美国原油库存数据，能源资料协会(EIA)将于周四1600 GMT公布原油库存数据。路透访查的分析师预计，上周美国原油库存减少210万桶。

市场对OPEC与数个非OPEC产油国将正式开始所达成的减产协议采取了静观态度，协议将于1月1日起正式开始生效。

预期OPEC与非OPEC合计减产近180万桶/日，OPEC的龙头老大沙特承担的减产份额最大。

伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周三称，伊拉克从1月起将减产20-21万桶/日。伊拉克过去两年产量增长迅速。

伊朗石油部长尚甘尼周二称，预计OPEC将遵守协议。“虽然有竞争，但我们有约定，”伊朗石油部通讯社Shana援引他的话称。

OPEC成员国委内瑞拉称，新的一年将减产9.5万桶/日。

不同官员的言论“令市场保持了很高的期望值，但如果1月的实际产量数据表明，产量只是在缓慢向降低的目标水平靠近，也存在一些失望的风险，”Citi Futures分析师Tim Evans写道。(完)