国际油价收平 美元走强一度令油价跌至一周低点

路透纽约12月15日 - 油价周四收盘变动不大，盘中走势反复，一度跌至一周低点，但美元大涨没有令油价跌穿技术支撑水准，因石油输出国组织(OPEC)成员国向客户表示，将减少原油供应。

油价盘初大跌，因美元兑一篮子主要货币劲升至近14年高位，周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)一年内首次加息，并暗示明年升息步伐可能较投资人原本预期的要快。

美元走强打压美元计价原油的需求，令原油对使用其他货币的投资人而言更加昂贵。

布兰特原油期货收高0.12美元，或0.2%，收报每桶54.02美元。美国原油期货下跌0.14美元，或0.3%，收报每桶50.90美元，为一周最低收位。

“油市很难找到方向。稍早油价下滑，因美元强劲且本周有报导美国产量不断增加。”能源咨询公司WTRG Economics总裁James Williams指的是北达科塔州的产量数据。

“但油价收盘变动不大，因出现技术性反弹，且持续有报导称OPEC成员国向客户表示，预计将减少供应。”William表示。

盘初布兰特原油期货测试53美元支撑位，低见12月8日来最低的53.15美元。

沙特、科威特和阿布扎比的国家石油公司向亚洲客户表示，在OPEC决定减产后将减少原油供应。

沙特还向欧美客户表示将减少原油运输，交易商称，其他OPEC成员国预计将效仿。

利比亚重启两座重要油田的输油管会增加原油日供应量35万桶，给OPEC减产提振油价的努力带来挑战。(完)