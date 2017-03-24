国际油价续跌 库存增长压制了油价从四个低点反弹的走势

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约3月23日 - 油价周四续挫，从四个月低点反弹的走势遇阻，因投资人担心石油输出国组织(OPEC)牵头的减产还未令美国创纪录的原油库存减少。
布兰特原油期货结算价报每桶50.56美元，当日跌0.08美元，周三曾挫至11月30日来最低的49.71美元，当日OPEC宣布减产计划。
美国原油期货下滑0.34美元，结算价报每桶47.70美元。
布兰特原油期货仍远低于58美元上方的今年高位，这是在1月1日OPEC同非OPEC达成的减产180万桶/日协议生效后不久触及的。
OPEC基本兑现了减产承诺，但非OPEC产油国则尚未完全履行承诺，而在油价从去年不到30美元的水准反弹后，美国页岩油的产量也在不断增加。
IITrader.com管理期货部门董事Oliver Sloup表示，如果美国活跃钻机数量继续增加，显示产量增长正超过需求，市场可能进一步承压。
OPEC和非OPEC产油国油长周日将在科威特会晤，预计将讨论协议遵守的情况。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存增加近500万桶，至5.331亿桶，远超增加280万桶的预期。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
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