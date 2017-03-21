国际油价跌至11月来低位 因新的供应过剩忧虑盖过OPEC延长减产协议传闻

路透纽约3月21日 - 油价周二下跌，美国原油跌至11月以来最低，因对新供应的担忧盖过了石油输出国组织(OPEC)有关可能将减产协议延长至6月以后最新传闻的影响。

在周二和周三发布美国原油库存数据前，油价下跌。根据路透调查，预计库存数据将显示，上周美国原油库存增加280万桶。

如果预估正确，这将是过去11周中的第10周库存增加，可能令库存重回纪录高位。上周库存意外下降。

5月布兰特原油下跌0.66美元，或1.3%，报每桶50.96美元，为3月14日以来最低。

美国原油下跌0.88美元，或1.8%，报每桶47.34美元，为11月29日以来最低，该日之后减产提价努力令油价上升。今日为4月合约的最后一个交易日。

但高盛在研究报告中称，OPEC的提振油价努力却帮助了史上最大规模的大型项目产量的增加。

新生产项目以及新页岩油的开采，可能令年产量增加100万桶，导致未来几年供应过剩，高盛表示。

油价下跌，尽管迹象显示越来越多的OPEC成员国表示倾向于延长减产协议，但必须有俄罗斯等非OPEC产油国参加。俄罗斯对当前的减产协议仍未完全兑现。

德国商业银行称，OPEC需要将减产延长至第四季度，才能实现将工业国家纪录高位的库存降至五年平均水平的目标。(完)