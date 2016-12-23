国际油价上涨 临近年末交投清淡

路透纽约12月22日 - 油价周四在清淡交投中上涨，受助于强劲的美国经济数据，以及产油国可能遵守限产协议的乐观预期。

美国原油收高0.46美元，或0.9%，报每桶52.95美元；布兰特2月原油期货收高0.59美元，或1.1%，报55.05美元。

市场交投清淡，交易员逐步结束今年的交易，为假期做准备。近月合约的总交易量约35万口，不到过去200日平均日总交易量的三分之二。

美国11月资本财新订单涨幅超预期，因对机械和初级金属的需求强劲，表明石油给制造业带来的拖累开始减弱。

数据显示，美国第三季经济增长年率被上修，创两年来最佳表现。

“今天的市场有点假日前节前慵懒的状态，早盘小涨后稳住，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans称，“事实是，在看到产量数据前市场在观望，人们希望从数据中看到石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国遵守减产协议的情况。”

OPEC与非OPEC产油国达成协议，自2017年1月1日起减产近180万桶/日，这帮助最近几周油价走高，但仍需要一些时间才能知道产油国是否能遵守他们的承诺。

“沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、伊拉克和俄罗斯等国发表的声明，都显示出他们将遵守减产承诺的令人鼓舞迹象，希望其它国家也能跟着做，”OPEC成员国科威特油长Essam Abdul Mohsen Al-Marzouq称。

但利比亚国家石油公司(NOC)称，全国石油产量有望增加27万桶/日，此前公司在周二确认，通往Sharara和El Feel油田的输油管道重新开通。NOC周三称，sharara油田的产量达到5.8万桶/日。

政府数据周三显示，美国原油库存上周意外增加230万桶，预估为减少250万桶。(完)