国际油价录得逾一个月最大升幅 因特朗普记者会后美元下滑

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透纽约1月11日 - 油价周三跳升逾2.5%，创逾一个月最大单日升幅，因在候任美国总统特朗普记者会后美元走软，且消息称沙特减少对亚洲的出口。
周二油价收在一个月最低，今日强劲反弹，尽管政府数据显示，上周美国原油和燃料油库存增幅大于预期。
在特朗普讲话期间，美元大跌。特朗普的言论令投资人失望，在记者会前，投资人已将美元推升至一周高位。
布兰特原油期货收报每桶55.10美元，上涨1.46美元，或2.7%，美国原油期货收高1.43美元，或2.8%，报每桶52.25美元，两份合约均录得12月1日来最大单日百分比升幅。
“油价上涨的主要原因是美元下滑，”PSW Investments执行合伙人Phil Davis表示。
Davis还指出，油价上涨，也因部分市场人士将焦点更多放在美国能源资料协会(EIA)公布的上周库欣原油库存减少57.9万桶，而不是美国原油库存增加410万桶，增幅大于120万桶的分析师预期上。
沙特告知部分亚洲客户将略微降低2月的原油供应。
欧洲及中国交易商本月从北海和阿塞拜疆运往亚洲的原油达2,200万桶，创下纪录新高，试图填补石油输出国组织(OPEC)减产后可能出现的任何供应缺口。
在周二公布的月报中，EIA预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
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路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。