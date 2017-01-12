国际油价录得逾一个月最大升幅 因特朗普记者会后美元下滑

路透纽约1月11日 - 油价周三跳升逾2.5%，创逾一个月最大单日升幅，因在候任美国总统特朗普记者会后美元走软，且消息称沙特减少对亚洲的出口。

周二油价收在一个月最低，今日强劲反弹，尽管政府数据显示，上周美国原油和燃料油库存增幅大于预期。

在特朗普讲话期间，美元大跌。特朗普的言论令投资人失望，在记者会前，投资人已将美元推升至一周高位。

布兰特原油期货收报每桶55.10美元，上涨1.46美元，或2.7%，美国原油期货收高1.43美元，或2.8%，报每桶52.25美元，两份合约均录得12月1日来最大单日百分比升幅。

“油价上涨的主要原因是美元下滑，”PSW Investments执行合伙人Phil Davis表示。

Davis还指出，油价上涨，也因部分市场人士将焦点更多放在美国能源资料协会(EIA)公布的上周库欣原油库存减少57.9万桶，而不是美国原油库存增加410万桶，增幅大于120万桶的分析师预期上。

沙特告知部分亚洲客户将略微降低2月的原油供应。

欧洲及中国交易商本月从北海和阿塞拜疆运往亚洲的原油达2,200万桶，创下纪录新高，试图填补石油输出国组织(OPEC)减产后可能出现的任何供应缺口。

在周二公布的月报中，EIA预计2017年美国原油日产量将较去年增加11万桶至900万桶。上月预估为按年减少8万桶。(完)