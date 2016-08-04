国际油价急升3% 美国原油重回40美元之上

路透纽约8月3日 - 油价周三跳升逾3%，美国原油重回每桶40美元之上，此前美国汽油库存降幅远超预期，抵消了原油库存意外增加带来的影响。美国是全球最大石油消费国。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增加140万桶，为连续第二周增加，分析师预计减少140万桶。

汽油库存骤降330万桶，预估为减少20万桶，汽油库存大降缓解了市场人士对汽油库存在美国夏季驾车高峰期仍过剩的担忧。

美国原油期货收高1.32美元，或3.3%，报每桶40.83美元，周二收于40美元之下，为4月以来首次。

布兰特原油收高1.30美元，或3.1%，报每桶43.10美元，前一交易日触及逾三个月低位的41.51美元。

“现货月合约价格因汽油库存下降反弹并不意外，”Tyche Capital Advisors原油价差交易员Tariq Zahir称。

“重要的是市场第二季在加拿大和尼日利亚供应中断后要求供需再平衡有点过头，第三季和第四季这些供应返回市场，炼厂即将进入维护期。”

石油货船跟踪服务公司ClipperData分析师Troy Vincent称，上周汽油库存减少让市场松了口气，但尽管炼厂开工率增加近1个百分点，原油库存仍增加是一个“更大的忧虑”。

全球库存过剩令许多交易员预计后市油价将走低。

“我们预计价格在当前水平将进行盘整，但我们的目标是美国原油达到每桶35美元，意味着任何反弹都会是熊市中的修正，”Tuttle Tactical Management首席执行长Matthew Tuttle称。

高盛现预计2017年美国原油为每桶52.5美元，近期区间为45-50美元，但注意到虽然有美元走软、炼厂汽油利润走阔等因素支撑，油价近期仍下跌。

“为创造实质性的新上行趋势，仓位调整方面需要有强有力的逆转，”高盛称。(完)