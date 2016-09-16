国际油价上涨 因美股反弹和汽油因管道中断运营而急升

路透纽约9月15日 - 油价周四升约1%或以上，跟随汽油期货急升的走势，因美国最大汽车燃料油承运商Colonial Pipeline一主要汽油输送管道的运行恢复遭到延误。

美股上涨也给油价提供了支撑，因美国经济数据疲弱削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的可能性。

布兰特原油收高0.74美元，或1.6%，报每桶46.59美元，盘中高见47美元。

美国原油收升0.33美元，或0.8%，报43.91美元。

Colonial的主要汽油和馏分油管道上周五被关闭，因在阿拉巴马州有6,000桶的泄漏，本应本周末恢复运营，但公司称将推迟至下周。

汽油期货受到BP(BP.L)本周末将对大型原油蒸馏设施进行维修的消息支撑，这个位于印第安纳州怀廷炼厂的装置日处理能力为41.35万桶，维修期间产量将至少减少一半。

周四，交易员和投资者买入原油以回补空头头寸，因汽油反弹约5%或以上，美股.SPX升逾1%。

尽管周四上涨，布兰特和美国原油本周仍下跌约3%或以上，一些人预计当尼日利亚和利比亚供应回到市场后将有更多压力。(完)