油价急跌4% 美国原油库存增加危及油市反弹

路透纽约3月23日 - 油价周三重挫4%，美国原油期货收在40美元关键位之下，因美国原油库存连续第六周创新高，交易商警告称这可能终结油市持续了两个月的上涨行情。

股市表现疲弱也抑制了油价的涨势，而美元走强打压了持有欧元和其他货币的投资者对原油的需求。

美国能源资料协会(EIA)周三表示，上周美国原油库存猛增940万桶，是接受路透调查的分析师预计的310万桶增幅的三倍。

“库存数据对油市多头毫无帮助，因库存在此份报告公布前已经处于纪录高位，上周再创新高，”Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示。

美国原油期货收跌1.66美元，或4%，报每桶39.79美元，为2月11日以来美国原油近月合约最大单日跌幅，当日油价触及12年低位26.05美元。

布兰特原油期货收挫1.32美元，或3.2%，报每桶40.47美元。

包括Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir在内的部分交易员押注，到期日较近的美国原油合约将会跑输到期日较远的合约，延续目前市场上存在的“正价差(远期升水)”的结构。“我们认为，此轮涨势已经走到尽头了。”

诸如维多、贡渥和嘉能可等贸易行押注，油市供应过剩的局面将会持续直至2018年。

EIA的数据并非一无是处，数据显示汽油库存降幅是预期降幅的三倍，且汽油四周需求按年增长7%。

库欣原油库存七周来首次减少。

不过，市场的关注焦点仍是原油库存创纪录，高达5.325亿桶。

石油输出国组织(OPEC)成员国尼日利亚油长相信，如果产油国在下月多哈会议上就冻产达成一致，油价将会企稳。(完)