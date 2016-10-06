国际油价急升2%至6月来最高 因美国原油库存连降第五周

路透纽约10月5日 - 油价周三收涨约2%，触及6月以来最高，因上周美国原油库存连续第五周意外减少，以及市场寄望主要产油国下月将就减产达成一致。

美国能源资协会(EIA)表示，上周美国原油库存减少300万桶，接受路透调查的分析师预计为增加260万桶。

EIA数据显示，自9月初以来，美国原油库存累积减少了2,600万桶，但仍处于本世纪最高水平。

一家颇具影响力的咨询公司PIRA Energy Group表示，预计油市供应过剩的状况将在明年下半年结束。该机构还认为，石油输出国组织(OPEC)的核心成员国沙特正努力将油价维持在50-60美元水平。

油价过去六日累积上涨了13%，之前OPEC宣布，计划在11月会议上限产，为八年来首次。

布兰特原油期货收涨0.99美元，或2%，报每桶51.86美元。稍早触及6月10日以来最高52.09美元。

美国原油期货收高1.14美元，或2.3%，报每桶49.83美元，日高为49.97美元，为6月29日以来最高。

阿尔及利亚能源部长称，OPEC和非OPEC产油国计划于10月8-13日在伊斯坦布尔举行非正式会议，讨论落实阿尔及尔会议上达成的协议。

在本周上涨后，部分市场人士预计，很快会出现获利了结，布兰特原油的相对强弱指标为69，美国原油为63，接近70的超买水平。

“利多消息已经被消化，油价将从当前水平回落，尤其是在近几日急升后，”分析原油船货和供应数据及其影响的公司Clipperdata的Matt Smith说。

根据EIA数据，不包括战略石油储备，美国原油总库存上周降至5亿桶之下，至4.997亿桶，为1月来首次。不过，高于过去16年库存历史均值约3.280亿桶。

美国炼厂开工率过去四周下滑，上周下降近2个百分点，至88.3%，两周前为约93%。(完)