国际油价重启升势 受美国就业数据和技术面因素带动

路透纽约3月4日 - 油价周五跳升，大涨4%，因美国就业数据强劲及技术性因素带动了买盘，本周升势在暂歇一日后又被激活。

业内企业Baker Hughes公布的数据显示，美国本周石油钻井平台数量连降第11周后，油价也获得提振。

布兰特原油期货收涨1.65美元或4.5%，报每桶38.72美元。

美国原油期货收高1.35美元或3.9%，报每桶35.92美元。

本周布兰特原油和美国原油期货都大涨约10%，布兰特原油期货连升第二周，美国原油期货则连升第三周。

美国2月非农就业岗位急增，是迄今为止就业市场强劲的最明确信号，数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑，并为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年循序渐进地升息创造条件。数据公布后，油价上涨，美国原油期货在升穿35美元技术阻力位后，升势加速。

油价自不到两个月前触及的12年低点已经反弹了近40%，全球产油国三周前开始讨论冻产计划后，油价大涨。

布兰特原油期货和美国原油期货相对强弱指标在60之上，逼近70的超买临界点。(完)