国际油价下跌逾2% 美元走强拖累油价从18个月高位回落

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月3日 - 油价周二在2017年首个交易日下跌逾2%，从早盘触及的18个月高位回落，因美元攀升至2002年以来最高，且交易商锁定获利。
布兰特原油期货跌1.35美元，或2.4%，收报每桶55.47美元。美国原油期货收挫1.39美元，或2.6%，报每桶52.33美元，为两周来最低收位。
两大指标原油盘中触及2015年7月以来最高，因寄望从周日开始生效的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产协议，将会帮助缓解全球供应过剩的状况。布兰特和美国原油盘中分别触及58.37和55.24美元的高位，但稍后转升为跌。
波动性将布兰特与美国原油日高与日低之间的差距拉大至11月30日以来最阔，分别为3.07美元和3.13美元。
“为今日如此大幅度波动找到合理的解释并非易事。美元走强无疑是油价下跌的原因之一，美国原油触及55美元是另一个诱因，触及该水准，肯定会引发很多获利了结，”能源咨询公司WTRG Economics的总裁James Williams说。
美元指数触及14年高位，因数据显示12月美国制造业活动增幅超预期。
OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国减产近180万桶/日的协议于1月1日正式开始生效。
非OPEC产油国阿曼上周告知客户，该国将会从3月起将原油定期供应分配量削减5%。
另外，利比亚国家石油公司的一位官员周日称，12月该国石油产量从约60万桶/日增加至68.5万桶/日。
俄罗斯的12月石油产量持平在近30年高位附近，为1,121万桶/日。根据协议，该国今年上半年计划减产30万桶/日。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”