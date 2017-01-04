国际油价下跌逾2% 美元走强拖累油价从18个月高位回落

路透纽约1月3日 - 油价周二在2017年首个交易日下跌逾2%，从早盘触及的18个月高位回落，因美元攀升至2002年以来最高，且交易商锁定获利。

布兰特原油期货跌1.35美元，或2.4%，收报每桶55.47美元。美国原油期货收挫1.39美元，或2.6%，报每桶52.33美元，为两周来最低收位。

两大指标原油盘中触及2015年7月以来最高，因寄望从周日开始生效的石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产协议，将会帮助缓解全球供应过剩的状况。布兰特和美国原油盘中分别触及58.37和55.24美元的高位，但稍后转升为跌。

波动性将布兰特与美国原油日高与日低之间的差距拉大至11月30日以来最阔，分别为3.07美元和3.13美元。

“为今日如此大幅度波动找到合理的解释并非易事。美元走强无疑是油价下跌的原因之一，美国原油触及55美元是另一个诱因，触及该水准，肯定会引发很多获利了结，”能源咨询公司WTRG Economics的总裁James Williams说。

美元指数触及14年高位，因数据显示12月美国制造业活动增幅超预期。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国减产近180万桶/日的协议于1月1日正式开始生效。

非OPEC产油国阿曼上周告知客户，该国将会从3月起将原油定期供应分配量削减5%。

另外，利比亚国家石油公司的一位官员周日称，12月该国石油产量从约60万桶/日增加至68.5万桶/日。

俄罗斯的12月石油产量持平在近30年高位附近，为1,121万桶/日。根据协议，该国今年上半年计划减产30万桶/日。(完)