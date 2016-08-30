美元走强和供应过剩拖低油价 尼日利亚叛军承诺令油市雪上加霜

路透纽约8月29日 - 油价周一收跌逾1%，结束两日连涨，因市场对中东地区产量急速攀升持谨慎态度，且美国短期内升息的臆测提振美元。

尼日利亚叛军承诺，结束针对石油行业的敌对行动，看似这也为该国出口反弹铺路。今年稍早，该国发生多起输油管爆炸和生产受扰事件。

中东主要产油国伊拉克油长周六表示，将继续加大生产力度。8月该国南部港口的石油出口增加。本月，全球最大石油出口国沙特的石油产量保持在创纪录水平。

美元兑日圆触及三周高位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)叶伦的讲话提振了不久将会升息的预期。美元走强使持有其他货币的投资者购买以美元计价的商品的成本增加。

市场对产量和美元走强的关注，缓解了能源信息公司Genscape数据给市场带来的影响。据看到Genscape数据的交易员称，截至8月26日当周，库欣原油库存减少28.7444万桶。

布兰特原油期货收跌0.66美元，或1.3%，报每桶49.26万桶。

美国原油期货收挫0.66美元，或1.4%，报每桶46.98美元。

尽管油价今年反弹，但受供应过剩忧虑打压，仍不到2014年中触及的100美元之上的峰值的一半。壳牌和康菲石油的高管在挪威举行的一次石油行业大会上表示，供应过剩的状况可能延续至2017年。(完)