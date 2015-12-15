焦点：低油价作祟令石油背景主权财富基金风光不再

资料图片：俄罗斯北部城市涅夫捷尤甘斯克附近夕阳下的一处油井。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透奥斯陆/伦敦12月14日 - 一些具有石油背景的主权财富基金如今大概已风光不再，那些资金吃紧的国家正砸开主权财富基金这个保险箱来弥补亟待填充的预算赤字，只是这类基金的投资回报实在太低，尚不足以填满预算缺口。

这迫使一些主权财富基金抛售资产套现。一些人因此担心，如果主权财富基金加速套现，则或打压股票和其他资产的价格，进而造成恶性循环。

根据摩根士丹利数据，过去20年中，主权财富基金的资产规模已经扩大至高达7万亿美元的规模，所涉投资涵盖对企业的直接入股、豪华地产等方方面面。

但这类主权财富基金新资金的主要来源倚仗政府的石油出口收入，像沙特、俄罗斯和挪威的情形便是如此。这类主权财富基金如今面临着双重困境。

自2014年6月以来，布兰特原油下跌大约68%，目前不到每桶40美元，大幅减少了石油收入。与此同时，今年经济增长放缓，及新兴股市.MSCIEF等资产类别下跌高达19%左右都意味着，部分基金无法产生足够高的回报来抵消油价下跌。

“如果主权财富基金(SWF)的回报超过6%，就算不错，”一名资产经理匿名表示。即便是不依赖商品收入的新加坡政府投资公司(GIC)，也预计未来5-10年投资回报降低。

根据eVestment的数据，2015年头三个季度，SWF从基金经理那里撤资270亿美元，仅第三季度就收回大约195亿美元。

位于日内瓦的政治风险咨询公司GeoEconomica的执行董事Sven Behrendt表示，当前低油价环境是这些基金面临的第一个考验，不过来得太早。本来成立这些基金是为了提供石油之外的其他收入来源。

资产管理公司Invesco今年稍早对SWF的一份调查显示，逾70%的反馈者预计未来政府资金将会减少。

**银弹逐渐耗尽**

沙特与俄罗斯这类最大产油国，已开始动用储备，10月沙特阿拉伯货币管理局(SAMA)的外国资产净值已下降至2012年末以来最低水平。

“从安全层面来看，这让我夜不成眠，”智库Re-Define负责人暨伦敦政治经济学院资深访问学者Sony Kapoor表示。Kapoor也曾负责撰写2013年挪威财富基金研究报告。

国际货币基金组织(IMF)已警告表示，如果不抑制公共支出，沙特将于五年内耗尽金融储备。

Kapoor指出沙特的例子最令人担心，因为该国石油收入多用于民众的社会福利。

而在俄罗斯，到2016年初，储备基金料缩减至3.4万亿(兆)卢布。俄国政府警告表示，如果无法削减预算赤字，2017年将必须动用国家财富基金(National Wealth Fund)。

即便是握有价值8,350亿美元、全球规模最大主权财富基金的挪威，也预估明年料出现成立将近20年来首次年度净提取。光是这支基金就握有全球平均1.3%的股票，持有欧洲公司股票的比重也达2.4%。

“出于维持稳定的目的动用基金资本并不合理，应该只能提取与投资回报相等的金额，”对于主权财富基金，Behrendt如此表示。

“一旦动用资本，就形同在挑战长期储蓄基金的根本用途。”

**策略转变**

部分资产经理已经察觉SWF的投资行为出现了微妙的转变，指出诸如黄金地段不动产等“炫耀性资产”的争夺已不再那么激烈。

“随着资产增长放缓，收购流动性不太好资产的行为有所减少，”摩根大通资产管理的国际机构客户主管Patrick Thomson表示。

更多的长期性转变预计也会出现。例如挪威的财富基金表示，将长期降低对欧洲的曝险，而欧洲长期以来都是它的投资目标。

“我们将新流入的资金用于购买其他地区的资产，从而稳步降低对欧洲的配比，”负责配置策略的首席投资官Ole Christian Bech-Moen表示。“如果流入资金减少，这个调整路径将要修改，”他对路透表示，但拒绝透露具体的时间表。

当然，并非所有基金都遇到大量资金外流的问题。根据摩根大通资产管理公司的数据，大约40%SWF的资金并非来自大宗商品收入，因此受到的影响较小。

一些海湾国家人口较少，油价损益平衡水平也相对较低，政府也有一些回旋的余地。比如，阿曼和阿布达比可以相对容易地削减基础设施支出。

但即便是不以石油收入作为资金来源的大型亚洲基金，也不得不应对美元大幅走强的问题。比如中国外汇储备已经降至2013年2月以来最低水平。

沙特货币管理局(SAMA)资产、油价和沙特预算对比图表：reut.rs/1m6RPS1

预算平衡油价图表：link.reuters.com/teh43w (完)