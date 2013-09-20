国际油价急跌 因利比亚产量增加且伊朗紧张局势缓和

* 利比亚石油生产增加，接近内战前水平的40%

* 美联储保持刺激规模不变

路透纽约9月19日 - 油价周四骤降，因一波空头回补买盘枯竭，且交易商重新关注利比亚产量增加以及围绕伊朗的地缘政治忧虑缓解。

今日早盘，投资者回补空头。买盘枯竭后，市场转而关注利比亚石油产量增加，以及西方国家与伊朗的外交关系有所改善，Tradition Energy的分析师Gene McGillian说。

11月布兰特原油期货收跌1.66%，或1.84美元，报每桶108.76美元。上午的一波大规模交易导致油价在30分钟内急跌1美元后，跌势加速。

美国10月原油期货周五到期，该合约回落1.55%，或1.68美元，收报每桶106.39美元。

周三，布兰特和美国原油期货均录得三周来最大单日涨幅，因美联储决定保持刺激规模不变，这拖累美元走软，引发对风险资产的需求。

但分析师称，市场人气未能得以保持，因投资者意识到美联储保持刺激政策是因为联储认为美国经济仍处于复苏模式，这意味着美国石油需求将减少。

市场的关注点转向中东，伊朗总统鲁哈尼表示，该国不想挑起战争，绝不会发展核武器。他还表示，他有权与美国进行磋商，以寻求达成协议。

利比亚石油产量猛增也重压油价。过一个月受罢工的影响，该国石油供应严重受扰。目前利比亚的石油生产已恢复至战前产能的约40%。

布兰特较美国原油溢价盘中收窄至2.68美元，收报每桶2.90美元，远低于利比亚供应受扰推高布兰特油价期间录得的逾8美元的高位。

RBOB汽油期货领跌石油类产品，急挫1.8%，报每加仑2.69美元，本周稍早跌至九个月低位。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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