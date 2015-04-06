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国际财经 | 2015年 4月 6日 星期一 10:41 BJT

国际油价上涨逾1美元 伊朗核协议料数月后才能使出口增加

路透新加坡4月6日 - 油价周一在亚洲早盘上涨逾1美元，因上周主要国家与伊朗就核问题达成的框架协议在2016年之前料不会大幅增加石油供应。

上周四该协议达成后，布兰特原油最多下跌5%，因为如果各方在6月前达成全面协议后，伊朗石油出口可能增加。

不过分析师警告称，伊朗扩大出口可能需要好多个月时间，而且要到2016年之后。

“虽然整体看来该消息对市场显然不利，但要达成最终协议并全面取消制裁仍面临很多阻力，”摩根士丹利分析师在报告中称。

“即便达成了最终协议，我们预计在2016年之前也不会对市场造成实质影响，”他们说。

0051GMT，5月布兰特原油期货上升1.07美元报每桶56.02美元。

美国5月原油期货升0.91美元至每桶50.05。

美国原油活跃钻机数量上周减少11座至802座，降幅为12月来最小。

美国活跃钻机数量连续两周小幅下降，令市场预期钻井活动接近转折点，原油产量可能受到抑制，推动价格上涨并促使10月后闲置的钻机重新投入生产。(完)

(编译 李春喜/徐文焰；审校 王丽鑫/王兴亚)

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