国际油价小跌 但今年录得2009年来最大年度升幅

路透12月30日 - 原油期货周五在2016年最后一个交易日小幅收低，但今年仍创2009年来最大年度升幅，此前石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议，以缓解打压油价两年的供应过剩情况。

油田服务供应商贝克休斯报告，本周美国活跃钻机数增加两座，连续第九周增加，市场利空人气加重。

但本周活跃钻机总数为525座，仍较去年年底水准低11座。

美国原油期货收跌0.05美元，或0.1%，报每桶53.72美元。布兰特原油期货下跌0.03美元，或0.1%，报每桶56.82美元。

“出现一些获利了结...交投非常清淡，许多投资人已经完成了今年的交易。”能源商品经纪Powerhouse总裁Elaine Levin称。

今年布兰特原油期货大涨52%，美国原油期货攀升约45%，均为2009年来最大年度升幅，2009年布兰特原油期货和美国原油期货分别劲升78%和71%。

自2014年夏季以来，油价从100美元上方的水准大跌，因部分由美国页岩油革命造成的供应过剩拖累。2014年底，沙特拒绝了OPEC减产协议，反而争夺起市场份额后，油价跌势加剧。

但自今年9月以来的三个月，OPEC达成历史性的减产协议，标志着OPEC重返扞卫油价的老目标。(完)