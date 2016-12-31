国际油价小跌 但今年录得2009年来最大年度升幅

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透12月30日 - 原油期货周五在2016年最后一个交易日小幅收低，但今年仍创2009年来最大年度升幅，此前石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议，以缓解打压油价两年的供应过剩情况。
油田服务供应商贝克休斯报告，本周美国活跃钻机数增加两座，连续第九周增加，市场利空人气加重。
但本周活跃钻机总数为525座，仍较去年年底水准低11座。
美国原油期货收跌0.05美元，或0.1%，报每桶53.72美元。布兰特原油期货下跌0.03美元，或0.1%，报每桶56.82美元。
“出现一些获利了结...交投非常清淡，许多投资人已经完成了今年的交易。”能源商品经纪Powerhouse总裁Elaine Levin称。
今年布兰特原油期货大涨52%，美国原油期货攀升约45%，均为2009年来最大年度升幅，2009年布兰特原油期货和美国原油期货分别劲升78%和71%。
自2014年夏季以来，油价从100美元上方的水准大跌，因部分由美国页岩油革命造成的供应过剩拖累。2014年底，沙特拒绝了OPEC减产协议，反而争夺起市场份额后，油价跌势加剧。
但自今年9月以来的三个月，OPEC达成历史性的减产协议，标志着OPEC重返扞卫油价的老目标。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)