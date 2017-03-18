国际油价持稳 但前景更加偏空

路透伦敦/纽约3月17日 - 油价周五基本持稳，本周小涨，但投机客在上周大跌时大举削减净多头头寸，因担忧石油输出国组织(OPEC)的减产行动无法缓解全球供应过剩的问题。

原油本周陷于狭窄区间内，布兰特和美国原油期货在2.5美元的区间内波动，投资者评估，在美国页岩油生产增加和原油库存高企的情况下，OPEC减产给市场造成的影响。

布兰特原油期货收涨0.02美元，报每桶51.76美元。美国原油期货小涨0.03美元，收报每桶48.78美元。两大指标合约本周均上涨0.8%。

不过，油价仍无法回到上周大跌前今年多数时间维持的区间。美国原油期货仍持于49美元附近，未能反弹至53美元。分析师预计，回升至上周大跌前的水平可能有难度，除非库存骤降。

“我认为，多数市场人士都在重新评估目前的市场方向。在过去数月看涨油市的人都已经改变了看法，”Oil Outlooks and Opinions的总裁Carl Larry说。

期货持仓情况显示，上周大跌促使很多投机客出脱其长期头寸。美国商品期货交易委员会周五表示，原油期货净多头头寸减少逾8.6万口，为纪录最大单周降幅。数据的统计截止日是本周二，覆盖了上周的整个抛售周期。

贝克休斯的数据显示，本周美国活跃钻机增加14座，显示美国石油产量增加的潜力继续增强。

沙特能源部长周四表示，如果原油库存继续高于长期平均水平，OPEC和非OPEC减产协议可能延长。这并未带动油市反弹。

接受路透调查的10位分析师中，有六位预计OPEC会在六个月期限届满后延长减产协议。(完)