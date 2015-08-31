美国油价创25年最大三日升幅 因美国产量减少及OPEC称担心油价

路透纽约8月31日 - 原油期货周一连续第三个交易日大涨，布兰特原油期货激升超过8%，因美国产油数据被下修，且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商，扶助油价延续25年来最大升势。

美国油价在过去三日飙升逾10美元，收复了本月的失地，因一系列规模相对较小的供应受扰以及生产风险促使作空交易商对空头仓位获利了结，一周前市场的空头仓位规模接近纪录高位。

周一油价起初下滑，但早盘中段扭转跌势，尾盘涨势加速。最新一期OPEC Bulletin中一则评论暗示，OPEC可能越来越想同其他产油国讨论限产。

布兰特原油期货收高4.10美元或8.2%，报54.15美元，英国公众假期令该期货成交量相对淡静。

美国原油期货结算价升3.98美元或8.8%，报49.20美元，三日涨幅高达27.5%，为1990年8月来最大。按美元计，其三日价格涨幅为2011年2月来最大。

“在上周投降式的交易后，市场最坏因素已经被消化了，交易商在回补大量空头，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示。

美国政府数据显示，今年上半年美国国内原油产量低于之前的报告，这助燃了油价的升势。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，4月美国原油日产量达到略高于960万桶的峰值，之后两个月回落超过30万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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