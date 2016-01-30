国际油价上涨 因寄望达成减产协议而令1月降幅缩小

路透纽约1月29日 - 原油价格周五上涨，较上周触及的12年低点反弹超过25%，且缩减了本月的降幅，因投资人指望主要产油国达成减产协议，抑制历史上最严重的供应过剩局面之一。

美国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据疲弱，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能放缓计划中的升息步幅的希望升温，油价也因此获得支撑。

本周油市连升第四个交易日，之前石油输出国组织(OPEC)再度呼吁非OPEC产油国同其成员国一道减产，引发俄罗斯就同OPEC达成协议频频发声。15年来，俄罗斯一直拒绝这么做。

周五到期的3月布兰特原油期货升0.85美元或2.5%，收报34.74美元，1月20日，布兰特原油期货触及2003年11月来最低的27.10美元。

美国原油期货结算价升0.40美元或1.2%，报33.62美元，盘中高见34.40美元。

本周布兰特原油期货升7.9%，美国原油升4.4%，本月跌幅分别缩小至6.8%和9.3%。

今日交投震荡，在华尔街日报援引伊朗石油官员报导称，如果OPEC在短期内减产，伊朗将不会参与后，美国原油和布兰特原油期货均一度由升转跌。华尔街日报称，伊朗希望提升原油日出口量150万桶。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)周五表示，该国不会干预平衡市场。他的讲话令投资人对俄罗斯能源部长昨日有关可能达成协议的表态愈发怀疑。

周五公布的路透调查结果显示，1月OPEC原油产量升至近期历史的最高，因伊朗被取消制裁后增加了石油销量，其沙特阿拉伯和伊拉克也增加了供应。

美国能源资料协会(EIA)公布，11月美国原油产量连续第二个月减少。(完)