美国原油期货下跌 因库欣库存创纪录抵消了总库存减少的影响

* 美国EIA报告原油库存意外减少75.4万桶

* 但库欣库存触及接近6,500万桶的纪录高位

* 布兰特原油上涨，此前俄罗斯国家石油公司执行长谢琴提议减产

路透纽约2月10日 - 美国原油期货价格周三下跌2%，此前美国原油主要交割地库欣库存触及纪录高位。布兰特原油期货五个交易日内首次上涨，此前俄罗斯提议每个产油国减产100万桶。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油期货主要交割地俄克拉荷马州库欣库存升至纪录高位，接近6,500万桶。

库欣库存增加令EIA发布的其它利多数据黯然失色。EIA数据显示，美国原油库存三周内首次下降。交易员将库欣库存增长归因于炼厂故障，并对原油加工可能因炼厂计划中的维护工作而进一步放缓表示担心。

“因为我们即将进入炼厂的维护期，加上伊朗的原油进入市场，任何反弹都将是短暂的，”Tyche Capital Advisors原油交易员和基金经理Tariq Zahir称。

美国原油CLc1收盘下跌0.49美元，或1.8%，结算价报每桶27.45美元。 在受EIA数据拖累跌至接近12年低位前，美国原油反弹逾1美元。全天大幅波动，因欧元疲弱和股市走强。

布兰特原油 LCOc1收涨0.52美元，或1.7%，结算价报每桶30.84美元，这是布兰特原油自2月2日以来首次上涨，前一交易日大跌8%。

布兰特原油盘初上涨，此前俄罗斯国家石油公司执行长谢琴(Igor Sechin)提议，产油国每日减产100万桶。有传闻称，伊朗准备同沙特就支撑油价进行谈判，这给布兰特原油提供了支撑。

EIA数据显示，上周美国原油库存减少75.4万桶，因进口减少，分析师预计增加360万桶。

但库欣库存增加52.3万桶，至创纪录的6,470万桶。

石油输出国组织(OPEC)周三预计，今年全球市场原油供应过剩的情况较之前预想的更严重，因沙特等成员国增产，抵消了非OPEC产油国因油价崩跌而减产的影响。OPEC在月报中指出，今年油市供应过剩达到每日72万桶，高于上次月报预估的53万桶。(完)