布兰特原油下跌 因美国原油库存增加盖过了冻产协议影响

* 美国原油库存创纪录，尽管炼厂开工率提高-EIA

* 如果美国库存持续增加，冻产计划可能失去影响

路透纽约2月18日 - 布兰特原油周四收跌，此前数据显示，美国原油库存升至纪录高位，盖过了主要石油生产国达成冻产计划的影响，本周受冻产计划影响油价大幅上涨。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加210万桶，至5.041亿桶，为过去一个月内第三周触及纪录高位。

EIA称，汽油库存创纪录高位，包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加。

布兰特原油 LCOc1收跌0.22美元，结算报价每桶34.28美元，数据发布前，每桶上涨超过1.20美元。上周五到本周三期间每桶上涨超过4美元。

美国原油CLc1收涨0.11美元，结算报价每桶30.77美元，稍早触及31.98美元的盘中高位，路透数据显示，美国原油期货日交易量略超2亿桶，比两周前减少75%。

油价在过去三天内上涨逾14%，此前沙特和俄罗斯之间达成的将产量冻结在1月水平的协议，得到伊朗的支持，但伊朗没有承诺加入协议。

交易员和分析师称，继周四的EIA数据后，如果美国库存继续增加，可能打击石油生产国对价格持续回升的希望。

“预计未来几天将出现抛售，”Tyche Capital Advisors石油交易员和基金经理Tariq Zahir称。

“石油供应仍很多，炼厂将开始进入维护期，美国东海岸天气转暖，预计未来数周库存将大量增加，”他称。

继伊朗没有承诺加入冻产协议后，伊拉克油长周四表示，在等待生产国同意进行更多合作后，伊拉克才会承诺冻产。 (完)