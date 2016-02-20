国际油市大跌4% 因美国原油库存创纪录盖过了产油国冻产计划的影响

路透纽约2月19日 - 油价周五下跌4%，布兰特原油连续第三周下跌，因美国原油库存创纪录令全球冻产计划可能无助于减少市场现有的巨量供应的担忧加剧。

交易员称，美国股市的下跌也重压油价。美国股市过去数周都与油市走势相同。

布兰特原油下跌1.27美元，或3.7%，结算价报每桶33.01美元。

美国原油下跌1.13美元，或3.7%，结算价报每桶29.64美元。

尽管Baker Hughes的数据显示，美国石油钻井平台连续第九周减少，为2009年12月以来最少，但数据没能提振油价。

布兰特原油本周下跌1%，美国原油持平。本周油市大幅波动，每日价格波动多至5%。

油价在过去20个月内从高位的每桶100美元之上暴跌70%，且跌势仍没有停止。尽管自上周五以来，一些交易员相信，市场已经见底，因有传闻称，石油输出国组织(OPEC)计划限制产量。

本周，OPEC最大产油国沙特与成员国卡塔尔和委内瑞拉一道，与非OPEC成员国俄罗斯一起提出了将产量冻结在1月水平的计划。

伊朗是任何控制产量计划的主要障碍，因其渴望重获因制裁而丢失的市场份额。伊朗欢迎上述冻产计划，但没有承诺参与计划。伊拉克也没有承诺参与进去。

美国政府周四发布的数据显示，上周原油库存增加210万桶，至纪录新高5.041亿桶，这盖过了产油国之间达成的冻产计划的影响。

“冻产和减产之间有明显区别，美国原油库存持续增加，将表明给产量设置上限都会是无效的，”Liquidity Energy原油交易员Pete Donovan称。 (完)