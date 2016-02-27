获利了结拖累油价周五走低 但本周大涨

路透纽约2月26日 - 油价周五走低，因原油供应受扰和美股上扬早盘推高油市后，投资者对本周录得的巨大涨幅进行获利了结。

油价很快转升为跌，之前Baker Hughes公布的数据显示，本周美国石油钻井平台连续第10周减少。数据虽然对油市有利，但交易商和投资者选择锁定获利。

“我认为今日抛售好的方面是，投资者是对本周稍早建立的、已经获利的头寸进行获利了结，”商品经纪公司Powerhouse的执行副总裁David Thompson表示。

布兰特原油期货LCOc1收跌0.19美元，报每桶35.10美元，盘中触及1月5日以来最高37美元。

美国原油期货CLc1收跌0.29美元，报每桶32.78美元，盘中上扬近1.70美元。

本周，布兰特原油期货上扬逾6%。美国原油期货本周攀升11%，为8月以来最大周度升幅。

油价周五盘初急升，因有消息称，伊朗和尼日利亚输油管道停运，将导致未来至少两周内全球原油供应每日减少超过80万桶。分析师称，供应受扰应抵消了近期伊朗供应增加的影响。

油价稍后因美股上扬而受到提振。

部分分析师和交易商预计，短期内油价将继续上行，或至少保持震荡走势。

荷兰银行的高级能源经济学家Hans Van Cleef说，布兰特原油突破36.25美元技术阻力位暗示“未来几天将会出现更多空头回补。”

BRG Brokerage的交易商Jeffrey Grossman预计，到3月底，美国原油期货将升至40美元之上。(完)