布兰特原油升穿40美元至今年新高 拉美产油国将开会讨论油价

路透纽约3月7日 - 全球油价周一劲升逾5%，布兰特原油期货升穿每桶40美元至今年新高，此前厄瓜多尔表示，将在周五主办拉美产油国会议，而石油输出国组织(OPEC)也目标更高的油价。

技术性买盘以及商品市场普遍也提振油价。产业数据显示，库欣库存增幅逊于预期对市场也有支撑作用。

油价自不到两个月前触及的12年低点已经反弹超过50%。俄罗斯和OPEC提出冻产支撑油价的想法，吹响了油价反攻的号角。

厄瓜多尔外长Guillaume Long表示，该国政府周五将在基多主办拉美产油国会议，同委内瑞拉、哥伦比亚和墨西哥讨论油市，特别是油价问题。

纽约咨询公司PIRA的创始人兼执行董事长Gary Ross表示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国正开始私下谈论每桶约50美元的新油价均衡水平，进一步说明油市长期以来的大幅下挫之势已经正式结束。

“这进一步证实产油国接近达成某种支撑油价的协议，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“这助涨了市场乐观气氛，带动油市较几周前的走势出现180度的扭转。”

布兰特原油期货LCOc1收涨2.12美元，报每桶40.84美元，盘中升至去年12月9日来最高的41.04美元，较1月20日触及的12年低点27.10美元高51%。

美国原油期货CLc1收高1.98美元，报每桶37.90美元，接近两个月高位。2月11日美国原油跌至2003年来最低的26.05美元。

油价近期的升势也部分归功于技术相关买盘，因布兰特原油和美国原油期货突破了在30-38美元之间的数个阻力位。

美国能源资料协会(EIA)表示，4月美国页岩油日产量预计减少10.6万桶至487万桶，连降第六个月。(完)