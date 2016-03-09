美国原油期货触及三个月高位 因汽油库存减少和产油国冻产臆测

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透纽约3月9日 - 油价周三涨幅高达5%，美国原油期货盘中触及三个月高位，之前公布的数据显示，美国汽油库存骤降，因需求改善，盖过了原油库存再创纪录造成的拖累。
市场臆测，主要产油国不久可能同意冻产，这也扶助支撑油价。
布兰特原油期货LCOc1收涨1.42美元，或约4%，报每桶41.07美元。
美国原油期货CLc1收高1.79美元，或5%，报每桶38.29美元，盘中触及三个月高位38.51美元。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存增加390万桶，至近5.22亿桶，连续第四周刷新纪录。
但汽油库存USOILG=ECI减少450万桶，是预期的近三倍，为近两年来最大降幅。
EIA称，过去四周，美国汽油需求较上年同期增长了7%。
“今日的报告中汽油是一大亮点，”总部在纽约的能源数据提供商ClipperData的商品研究部主管Matt Smith表示，“尽管炼厂开工率反弹，但需求持续强劲导致汽油库存骤降。”
美国汽油期货RBc1触及六个月高位，急升6%。汽油裂解价差1RBc1-CLc1升至七个月高位。
部分分析师表示，油价此轮涨势过度。
“我们感觉油价可能在下周后半段或之后更长时间内盘整，动能改变最终将足以使油价下跌9-10美元，”石油行业咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说。
能源咨询公司Wood Mackenzie表示，预计今年原油均价将低于去年，反应市场供应过剩。
油价今日稍早上扬，因 一名伊拉克石油官员向官方报纸Al-Sabah表示，全球主要石油出口国，包括OPEC成员及非成员，计划3月20日在莫斯科开会，讨论冻产事宜。不过，俄罗斯能源部长表示，尚未确定开会的日期和地点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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