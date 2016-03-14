油价走低 因担忧库存不断增加

路透纽约3月14日 - 油价周一回落约3%，因担忧为期六周的市场反弹缺乏基本面支撑，目前美国原油库存持续增加，伊朗仍无意参加主要产油国联合冻产的行动。

一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存增加330万桶，为连续第五周触及纪录高位。

市场情报公司Genscape表示，截止3月11日当周，库欣原油库存增加近85万桶，至6,960万桶，接近储能上限。库欣是美国原油期货交割地。

石油输出国组织(OPEC)表示，2016年全球对沙特和伊朗等该组织成员国的石油需求将少于之前的预期，受累于来自非OPEC产油国的供应。OPEC每日供应可能超过需求约76万桶，高于1月报告中暗示的72万桶。

俄罗斯表示，可能于下月在多哈与其他主要产油国开会，讨论冻产问题。俄罗斯还表示，伊朗支持该计划，不过，伊朗政府表示，希望首先将原油出口增长一倍至400万桶/日。

“所有已公布的数据表明，石油供应增加，需求减少，这可能只会意味着油价将走低，”RJO Futures的市场策略师Phillip Streible表示。

美国原油期货CLc1收跌1.32美元，或3.4%，报每桶37.18美元。布兰特原油期货LCOc1收挫0.86美元，或2%，报每桶39.53美元。

摩根士丹利预计，美国原油的交易区间在25-45美元，市场供应过剩，交投震荡，这与数位分析师的观点不谋而合。

“更长期而言，我们仍预计原油价格未来四到六周最终会跌至26-28美元区间，”能源咨询公司Ritterbusch & Associates表示。

上周，包括对冲基金在内的基金经理连续第三周增加美国原油多头押注，至11月高位，但减少布兰特原油净多头头寸。(完)