油价下跌2% 受技术性卖盘和库存忧虑拖累

路透纽约3月15日 - 油价周二收盘下跌2%，延续前一日的跌势，因升至每桶40美元之上后市场屈服于技术性阻力，且市场仍担心，尽管产量下降，美国原油库存仍在增加。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三会议声明将如何措辞的不确定性，也令金融市场感到紧张。

油市还关注周二稍晚发布的美国原油库存初步数据，美国石油协会(API)将于周二1830GMT发布该数据。

美国能源资料协会(EIA)将于周三发布官方库存数据，预计将显示，美国库存将连续第五周创纪录。

过去六周油价已经反弹了约50%，因此前主要产油国计划将产量冻结在1月水平，以提振受供应过剩拖累跌至12年低位的油市。

但石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯之间的冻产计划未取得任何进展，因世界第四大产油国--伊朗仍决心将出口增加一倍，或恢复至制裁前水平，然后才会限产。

分析师称，上周布兰特原油和美国原油分别升至41美元和39美元之上后，反弹遭遇技术性乏力。

“反弹走势正在回落，因担心仍有大量OPEC供应流入市场，而需求仍蹒跚不前，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称。

布兰特原油LCOc1下跌0.79美元，或2%，结算价报每桶38.74美元。

美国原油CLc1下跌0.84美元，或2.3%，结算价报每桶36.34美元。前一交易日下跌3%。

美国RBOB汽油期货RBc1连续第二日走低，下跌1%，报每加仑1.4082美元。(完)