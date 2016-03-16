油价急升6% 因产油国确定开会日期且美联储声明立场偏鸽派

路透纽约3月16日 - 美国油价周三跳升近6%，抹去过去两日的跌幅，之前主要产油国支持在卡塔尔开会，讨论冻产的计划，且上周美国原油库存增幅小于预期。

另外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日维持利率不变，并暗示今年将升息两次，而非之前预期的四次。这也支撑油价涨势。

“低成本资金对商品市场而言总是利好，美联储给油市多头推升油价提供了一个新理由，”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

美国原油期货CLc1收涨2.12美元，或5.8%，报每桶38.46美元，过去两日累计下跌5%。

布兰特原油期货LCOc1收高1.59美元，或4%，报每桶40.33美元。

油价开盘持稳，之前卡塔尔油长称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将于4月17日在多哈开会，讨论冻产计划。

卡塔尔油长称，约15个OPEC和非OPEC产油国支持上述计划。这些国家的石油产量占全球总产量的73%。

自上月首次提议冻产以来，油价已从10年低位反弹了约50%，但因未确定明确的开会时间，市场走势震荡。

能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存连续第五周触及纪录高位，但仅增长130万桶，远低于预期。

EIA还报告，过去四周美国汽油需求较上年同期增加6.4%。

不过，法国兴业银行下调原油均价预期，称因供应过剩的状况持续。(完)