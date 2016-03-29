国际油价下挫约3% 未能保持住联储主席叶伦讲话带动的升势

路透纽约3月29日 - 油价周二下挫约3%，反映投资人愈发担心长达两个月的反弹正在消竭，因需求未能跟上不断膨胀的全球供应，包括来自科威特和沙特的新供应。

美联储主席叶伦的讲话引发油价短暂反弹，之后再度下挫。叶伦重申，鉴于全球经济风险，美联储对升息会谨慎行事。

布兰特原油期货收低1.13美元，报每桶39.14美元，美国原油期货收跌1.11美元，报每桶38.28美元。

交易商表示，在目前应该冻产之际，科威特和沙特决定恢复联合运作的、日产30万桶原油的Khafji油田产油，引发油市沉重卖压。

叶伦讲话后，美元指数.DXY跌至八日低点，令美元计价商品对其他货币持有者而言成本更低。

自2月中以来，油价大涨超过30%，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将于4月17日在多哈开会讨论冻产提振油价措施。

但分析师和交易商表示，随着全球库存不断增加，且有迹象显示部分OPEC成员国市场份额降低，此次会议不太可能对提振油价有太大帮助。

油市也在等待美国周度库存数据。美国石油协会(API)将在周二2030 GMT发布库存数据，预计将显示美国原油库存连续第七周创新高，但油品库存减少。(完)