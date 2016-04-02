国际油价急跌4% 沙特对冻产持冷淡态度

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
* 沙特称只有其它国家加入该国才会冻产-报导
* 4月17日多哈会议前OPEC产量增加
* 市场忽视美国活跃钻机数连续第15周减少
* 美元走强早盘给油价带来压力
路透纽约4月1日 - 油价周五急挫4%，此前有报导称，沙特王子称如果伊朗和其它主要产油国不加入，该国不会冻产。数据显示，全球原油库存过剩状况可能将加剧。
强于预期的美国非农就业数据发布后，美元.DXY走坚，这令油价在第二季首个交易日盘初承压。美国3月就业岗位稳步增加，且薪资上涨。
布兰特原油期货LCOc1收跌1.68美元，或4.1%，报每桶39.09美元，本周下跌3%。
油价在第二季和4月的首个交易日表现不佳，但今年第一季油价上涨6%，3月上涨15%。
美国原油期货CLc1收跌1.55美元，或4%，报每桶36.79美元，本周下跌7 %，第一季上涨4%，3月上涨14%。
本周美国活跃钻机数连续第15周减少，为至少1940年代以来最低水平，对此油市基本未作反应。
油价过去六周从12年低位反弹，此前石油输出国组织(OPEC)和非OPEC主要产油国达成将产量冻结在1月水平的协议。
但据彭博报导，沙特王储穆罕默德?本?萨尔曼副周四称，如果伊朗和其它主要产油国不参与，该国不会加入冻产计划。沙特是OPEC最大产油国。
产油国定于4月17日在多哈召开讨论冻产计划的会议。伊朗坚称，在市场份额回到制裁前水平以前，不会冻产。
“我认为市场之前将沙特没有对伊朗的立场作出反应解读为，即使伊朗不参加，他们也同意该计划，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称。
“所以，现在我们又回到了过去两年沙特坚持的立场，即他们让市场来决定供需，对我来说，任何冻产都仅仅是心理上的，所有国家都同意，但没有国家会采取行动。”
沙特和科威特本周称，将恢复联合运营的日处理30万桶原油的Khafji油田的生产。
路透本周发布的月度调查显示，3月OPEC产量增加，因伊朗在取消制裁后供应增加，且伊拉克南部出口达到纪录高位。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。