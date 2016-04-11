油价触及四个月高位 因商品市场普涨和对多哈会议寄予希望

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约4月11日 - 布兰特原油期价周一触及四个月高位，受助于商品市场普涨，以及对周日产油国在多哈开会讨论冻产协议所寄予希望。
美国政府预计，5月美国页岩油日产量将连续第七个月减少，这在收盘前给油市一定的提振。
布兰特原油期货LCOc1早盘触及12月7日以来最高，收盘上扬0.89美元，或2.12%，报每桶42.83美元。美国原油期货收高0.64美元，或1.6%，报每桶40.36美元。
在多哈会议前，油市仍在与下行风险角力，Again Capital Management的John Kilduff表示。
“在周日会议前，油市非常紧张，”Kilduff说，“这是一个重大的事件风险，因为，一旦像上次石油输出国组织(OPEC)会议那样不欢而散，油价将会受创。”
到目前为止，已有15个产油国证实将参加多哈会议。
受供过于求影响，市场很难在高位站稳，Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。
“美国的石油日产量仍高于900万桶，因此，仍有大规模过剩库存无法消化，”McGillian说。
一项路透初步调查显示，上周美国原油库存可能增加，而成品油库存可能减少。
而能源信息提供商Genscape在1400 GMT公布的数据显示，根据市场人士的预计，本周美国原油库存降幅小于预期。
油价可能仍将陷于36-42美元的区间内，McGillian说。
商品市场的普遍看涨模式也扶助提振油市。
美元.DXY走软令购买以美元计价商品的成本降低，从而刺激买家买入。
油市交易商仍寄望于产油国会议能提振油价。
但高盛的分析师谨慎认为，卡塔尔会议可能给市场带来不利影响。他们预计第二季原油均价为每桶35美元。
研究公司Bernstein预计，2016到2020年间，全球石油需求年均增幅为1.4%，过去10年的年均增幅为1.1%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。