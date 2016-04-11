油价触及四个月高位 因商品市场普涨和对多哈会议寄予希望

路透纽约4月11日 - 布兰特原油期价周一触及四个月高位，受助于商品市场普涨，以及对周日产油国在多哈开会讨论冻产协议所寄予希望。

美国政府预计，5月美国页岩油日产量将连续第七个月减少，这在收盘前给油市一定的提振。

布兰特原油期货LCOc1早盘触及12月7日以来最高，收盘上扬0.89美元，或2.12%，报每桶42.83美元。美国原油期货收高0.64美元，或1.6%，报每桶40.36美元。

在多哈会议前，油市仍在与下行风险角力，Again Capital Management的John Kilduff表示。

“在周日会议前，油市非常紧张，”Kilduff说，“这是一个重大的事件风险，因为，一旦像上次石油输出国组织(OPEC)会议那样不欢而散，油价将会受创。”

到目前为止，已有15个产油国证实将参加多哈会议。

受供过于求影响，市场很难在高位站稳，Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian表示。

“美国的石油日产量仍高于900万桶，因此，仍有大规模过剩库存无法消化，”McGillian说。

一项路透初步调查显示，上周美国原油库存可能增加，而成品油库存可能减少。

而能源信息提供商Genscape在1400 GMT公布的数据显示，根据市场人士的预计，本周美国原油库存降幅小于预期。

油价可能仍将陷于36-42美元的区间内，McGillian说。

商品市场的普遍看涨模式也扶助提振油市。

美元.DXY走软令购买以美元计价商品的成本降低，从而刺激买家买入。

油市交易商仍寄望于产油国会议能提振油价。

但高盛的分析师谨慎认为，卡塔尔会议可能给市场带来不利影响。他们预计第二季原油均价为每桶35美元。

研究公司Bernstein预计，2016到2020年间，全球石油需求年均增幅为1.4%，过去10年的年均增幅为1.1%。(完)