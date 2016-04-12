布兰特原油触及四个月高位 因报导称俄罗斯同沙特就冻产达成一致

路透纽约4月12日 - 全球油价周二触及四个月高位，在略低于每桶45美元的水准徘徊，此前一报导称在周日倍受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已经就冻产达成一致。

俄罗斯国际文传电讯社援引一位在多哈的外交消息人士报导，俄罗斯和沙特周二就冻产达成一致，最终的决定不会取决于伊朗的态度。

美国政府预计，明年美国原油日产量将下滑56万桶，至804万桶，凸显长达21个月的油价跌势对产量的影响日益严重。

“投资人目前意识到此次OPEC会议可能对市场而言是历史性的转折点，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“目前随着美国减产，我们感觉正进入新的上升周期。”

布兰特原油期货LCOc1收盘上扬1.86美元，或4.34%，报每桶44.69美元。

美国原油期货CLc1收高1.81美元，或4.48%，报每桶42.17美元。

在结算后交易中，布兰特原油期货和美国原油期货缩减涨幅，因美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存增幅超预期。

API公布，截至4月8日当周，美国原油库存增加620万桶，至5.363亿桶，路透调查的分析师预计为增加190万桶。

2050GMT，布兰特原油期货回落至44.19美元，美国原油降至41.64美元。

布兰特原油和美国原油期货均升穿了200日移动均线，可能为市场技术面打下更紮实的基础。布兰特原油期货的200日移动均线切入位在43.54美元。(完)