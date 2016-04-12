布兰特原油触及四个月高位 因报导称俄罗斯同沙特就冻产达成一致

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月12日 - 全球油价周二触及四个月高位，在略低于每桶45美元的水准徘徊，此前一报导称在周日倍受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已经就冻产达成一致。
俄罗斯国际文传电讯社援引一位在多哈的外交消息人士报导，俄罗斯和沙特周二就冻产达成一致，最终的决定不会取决于伊朗的态度。
美国政府预计，明年美国原油日产量将下滑56万桶，至804万桶，凸显长达21个月的油价跌势对产量的影响日益严重。
“投资人目前意识到此次OPEC会议可能对市场而言是历史性的转折点，”Price Futures Group分析师Phil Flynn称，“目前随着美国减产，我们感觉正进入新的上升周期。”
布兰特原油期货LCOc1收盘上扬1.86美元，或4.34%，报每桶44.69美元。
美国原油期货CLc1收高1.81美元，或4.48%，报每桶42.17美元。
在结算后交易中，布兰特原油期货和美国原油期货缩减涨幅，因美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存增幅超预期。
API公布，截至4月8日当周，美国原油库存增加620万桶，至5.363亿桶，路透调查的分析师预计为增加190万桶。
2050GMT，布兰特原油期货回落至44.19美元，美国原油降至41.64美元。
布兰特原油和美国原油期货均升穿了200日移动均线，可能为市场技术面打下更紮实的基础。布兰特原油期货的200日移动均线切入位在43.54美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。