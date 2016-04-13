油价从四个月新高回落 因对多哈冻产会议的疑虑增加

路透纽约4月13日 - 油价周三从四个月新高回落，盘中走势反复，因俄罗斯能源部长的讲话，加剧了对周日多哈产油国冻产会议是否能取得积极成果的疑虑。

路透报导称，俄罗斯能源部长诺瓦克在一次闭门简述会上表示，计划在本月稍后在多哈签署的冻产协议结构松散，缺乏具体的承诺。油价受累走低。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国签署联合协议支撑油价的前景，近几周推高油价，但分析师称，即便达成协议，也无法使油市恢复供需平衡。

“我们预计4月17日多哈会议不会给油市基本面造成任何重大影响，”Macquarie Capital的分析师在一份报告中写道。

“我们认为没有任何一个产油国会减产至1月水平。”

布兰特原油期货LCOc1收跌0.51美元，报每桶44.18美元。美国原油期货CLc1收挫0.41美元，报每桶41.76美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存猛增660万桶，至5.3653亿桶，分析师预估为增加190万桶。

EIA报告称，上周汽油库存减少420万桶，降幅远大于预期的减少140万桶，缓解了原油库存急增对油市造成的冲击。

油价稍早承压，下跌逾2%，之前沙特油长欧那密在生活报(Al-Hayat)上的评论确认了该国不可能减产的立场。

“别再提这个话题，”欧那密被问及沙特是否可能减产时告诉该报。

Seda Weekly的一名伊朗记者周三在推特上写道，伊朗油长尚甘尼没有参加多哈会议的计划，但该国将派代表前往。

摩根士丹利分析师表示，油市可能仍然低估了周日冻产会议相关消息可能带来的短期上行风险。(完)