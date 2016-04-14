油价下跌 因多哈会议前疑虑增加

路透纽约4月14日 - 油市周四在震荡交易中收跌，因市场消化国际能源署(IEA)好坏不一的报告，对主要产油国会议是否能帮助收紧供需关系感到质疑。

交易员称，市场交易清淡，缺乏有明确方向的参与者，因周日召开倍受瞩目的卡塔尔多哈会议前市场存在不确定性。该会议由包括沙特和俄罗斯在内的世界主要产油国参加。

他们旨在完成2月达成的将产量冻结在1月水平的协议，以提振油价。

布兰特原油期货LCOc1收跌0.34美元，结算价报每桶43.84美元，美国原油CLc1收跌0.26美元，结算价报每桶41.50美元。

“今天没有真正的不同意见，相信明天周末前肯定是繁忙的一天，”一位交易员称。

国际能源署下调了上月的2016年全球日需求增长预估，至每日116万桶，但它称，期待已久的美国产量下滑正在加速。

IEA在其月报中称，如果是冻结产量，而不是减产，对原油实货供应的影响有限。

许多分析师认为交易商在会后会感到失望。

“我认为市场非常期待多哈会议，”RBC Capital Markets能源策略主任Michael Tran称。

“关于冻产的任何协议对改变实货平衡没什么作用，但建设性的言论至少能改变市场人气，帮助最近的反弹合理化，让市场持于每桶40美元的新心理底价，”他称。

美国经济数据将美元推至盘中低位后油价寻获支撑。美元走疲利好油价，因其它货币持有者感到油价更便宜。

油价前一交易日下跌，此前俄罗斯石油部长诺瓦克在莫斯科与能源分析师召开闭门吹风会时称，多哈协议将是结构松散的、缺少具体承诺的协议。

“不会是一个严格制定的协议，更像是一个君子协议，”一位在场人士诠释诺瓦克的话称。

“没有签署有约束力文件的计划，”另一位参加会议的人士称。

但巴克莱在研究报告中称，会有一些看多结果，“仅仅”因为市场对此次会议的预期很低。(完)