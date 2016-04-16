油价下挫 因投资人预计多哈会议对消除供应过剩帮助不大

路透纽约4月15日 - 油价周五下挫，交投迟滞，因交易商和分析师预计周末的主要石油出口国会议对快速消除全球供应过剩帮助不大，尽管可能会为市场提供底部。

市场聚焦多哈会议，周日沙特和俄罗斯等原油出口大国将在多哈开会，讨论将产量冻结在目前水准附近，以控制供应过剩的情况。目前市场供应过剩达150万桶/日。

这将是15年来石油输出国组织(OPEC)同非OPEC产油国首次联合行动，不过伊朗拒绝参加，称希望将产量恢复至西方对该国制裁前的水准。

“除非有重大意外，否则周日OPEC同非OPEC产油国在多哈的会议成果将是不痛不痒的，只不过放一些烟雾弹骗骗市场，”一交易商表示，“因此我希望今天卖出原油。”

交易商表示，会议前的基金获利了结也令市场卖压加重。

布兰特原油期货LCOc1收跌0.74美元，结算价报每桶43.10美元，美国原油CLc1收跌1.14美元，结算价报每桶40.36美元。两份合约今日稍早都一度下挫超过3.5%，但本周油价连升第二周。

贝克休斯(Baker Hughes)公布美国活跃钻机连续第四周减少，至2009年11月来最低后，油价也缩减了一些跌幅。(完)