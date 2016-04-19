油价上涨逾3% 因科威特连续第三天罢工令产量减少

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透纽约4月19日 - 油价周二跳升逾3%，此前石油输出国组织(OPEC)成员国－科威特石油工人罢工令该国产量减少近半，盖过了周日产油国未达成冻产协议引发的利空人气。
数以千计的科威特石油工人周二连续第三天罢工，以抗议计划实施的公共行业薪资改革。科威特新闻社(KUNA)援引石油部门一发言人称，科威特原油日产量已经降至150万桶。
这略高于科威特3月日产量均值280万桶的一半。
交易商表示，报导称委内瑞拉停电令原油日产量减少约20万桶，尼日利亚输油管着火令日产量减少40万桶，加上即将到来的炼厂维护季节，都扶助油价走强。
“科威特石油工人罢工尤其是一个重大因素。这么多原油如此之快的从市场消失，简直是晴天霹雳。”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。
科威特油气工人发言人周二表示，在取消计划实施的公共行业薪资改革前，罢工还将持续。
布兰特原油期货收高1.12美元，收报每桶44.03美元，美国原油期货升1.30美元，收报每桶41.08美元。
美股标普500指数.SPX升穿一关键水准，刺激了对石油的空头回补买盘。
分析师表示，科威特生产受扰的影响可能短暂，预计随着市场可能再度关注供应过剩的局面，油价又将承压。
OPEC与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。
参加多哈谈判的产油国已经将注意力转回自身利益上。俄罗斯暗示，希望今年增产。
市场也在等待美国石油协会(API)2030GMT将发布的上周美国原油库存数据。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。