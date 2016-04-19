油价上涨逾3% 因科威特连续第三天罢工令产量减少

路透纽约4月19日 - 油价周二跳升逾3%，此前石油输出国组织(OPEC)成员国－科威特石油工人罢工令该国产量减少近半，盖过了周日产油国未达成冻产协议引发的利空人气。

数以千计的科威特石油工人周二连续第三天罢工，以抗议计划实施的公共行业薪资改革。科威特新闻社(KUNA)援引石油部门一发言人称，科威特原油日产量已经降至150万桶。

这略高于科威特3月日产量均值280万桶的一半。

交易商表示，报导称委内瑞拉停电令原油日产量减少约20万桶，尼日利亚输油管着火令日产量减少40万桶，加上即将到来的炼厂维护季节，都扶助油价走强。

“科威特石油工人罢工尤其是一个重大因素。这么多原油如此之快的从市场消失，简直是晴天霹雳。”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。

科威特油气工人发言人周二表示，在取消计划实施的公共行业薪资改革前，罢工还将持续。

布兰特原油期货收高1.12美元，收报每桶44.03美元，美国原油期货升1.30美元，收报每桶41.08美元。

美股标普500指数.SPX升穿一关键水准，刺激了对石油的空头回补买盘。

分析师表示，科威特生产受扰的影响可能短暂，预计随着市场可能再度关注供应过剩的局面，油价又将承压。

OPEC与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。

参加多哈谈判的产油国已经将注意力转回自身利益上。俄罗斯暗示，希望今年增产。

市场也在等待美国石油协会(API)2030GMT将发布的上周美国原油库存数据。(完)