油价急升4% 因美国原油库存增幅小于预期和限产会议传闻

路透纽约4月20日 - 油价周三急升4%，此前美国原油库存增幅小于预期抵消了科威特罢工结束激发的库存过剩忧虑，看多人士押注主要产油国将再次召开限产会议。

但俄罗斯否认了有关该国计划召集会议的相关媒体报告。上周日，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)成员国在卡塔尔多哈召开的会议上未能就冻产达成一致。

“不存在类似产油国在俄罗斯召开会议的协议，”俄新社援引俄罗斯能源部长诺瓦克称。

在产油国未能就冻产达成一致后，俄罗斯稍早称，该国将增加石油产量。

布兰特近月合约收涨1.77美元，或4%，报每桶45.80美元，盘中低见42.81美元。

周三收盘到期的美国原油近月5月合约收涨1.55美元，或3.8%，报每桶42.63美元，盘中低见39.85美元。

油价反弹，此前美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加210万桶，预估为增加240万桶，行业组织美国石油协会(API)数据显示库存增加310万桶。

“报告整体上好坏不一，略微提供支撑，石油精炼产品和原油总体库存小幅下降，”Energy Management Institute高级合作伙伴Dominick Chirichella称。

超低硫柴油价格，也被成为取暖油，急升5%，触及四个半月高位，此前EIA报告称，包括柴油在内的馏分油库存意外下降。

汽油期货价格升幅较小，上涨约1%，此前汽车油库存跌幅仅为预估水平的约十分之一。

“馏分油是报告中表现最抢眼的部分，汽油有点令人失望，”能源数据提供商ClipperData商品研究主任Matt Smith称。

油价盘初骤降，因科威特油气行业结束了为其三天的罢工，稍晚有报导称，六艘超大型油轮在科威特原油出口终端等待装载原油。科威特的石油日产量从上周日的110万桶提高至160万桶。(完)